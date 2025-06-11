"Лютая жесть": Машкова разрыдалась из-за проблем в США

Актриса призналась, что ей очень тяжело

Актриса Мария Машкова опубликовала в своих соцсетях новый пост, в котором высказалась о происходящих в США протестах из-за миграционной политики. Знаменитость показала, как она ведет машину и одновременно рыдает из-за проблем в стране.

"Нам казалось, что нас ждет великая жизнь, а оказалось, что лютая жесть", – написала она к видео.

Машкова указала, что больше не выносит ситуаций, в которых ей приходится оказываться. При том, что в ее районе все спокойно и не происходит никаких протестных акций, она все же сильно переживает из-за политической нестабильности.

"Это нормально не вывозить этот ужас. Если у вас есть сердце – вывозить все происходящее, как минимум, сложно", – заявила Мария.

Напомним, протесты в США длятся уже несколько дней. Полиция Лос-Анджелеса не справляется с бунтом мигрантов, которые выступают против депортаций и политики Трампа. Губернатор штата подал на президента в суд. Также в городе ввели комендантский час с 8 вечера до 6 утра в течение нескольких дней.

По данным американских СМИ, в Лос-Анджелесе сейчас находится больше американских военных, чем в Ираке и Сирии - около 4,8 тыс нацгвардейцев и морпехов, которые пытаются урегулировать ситуацию.