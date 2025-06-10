Младшего сына Меладзе раскритиковали за сильный акцент

Мальчику сложно выговаривать слова

Сыну Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, которого зовут Лука, недавно исполнилось 10 лет. Ранее именитая мать старалась не показывать мальчика в соцсетях, но теперь все чаще публикует ролики с его участием.

Один из новых видеофрагментов, появившийся в интернете, вызвал оживленную дискуссию среди поклонников звездной семьи. Причиной стал заметный акцент мальчика, из-за которого он с трудом произносил слова на русском языке.

В ролике певица в шутливой форме предлагает сыну найти кого-то помоложе, когда он приглашает ее поужинать. Мальчик же, в свою очередь, объясняет, что просто голоден. Больше всего фанатов заинтересовал и насторожил акцент ребенка: многим показалось, что он начал забывать родной язык.

"У ребенка каша во рту! То ли к логопеду надо, то ли дело в том, что забывает русский", – пишут комментаторы.

Как известно, Меладзе в 2022 году покинул Россию и уехал с семьей в Испанию, где они и проживают с тех пор. За время супружеской жизни звездные родители обзавелись тремя наследниками. Артисты состоят в официальном браке с 2014 года.

К слову, ранее Меладзе "обвинили" в проблемах с электричеством в Европе.