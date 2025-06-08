Германика назвала пожаловавшуюся на нее актрису "бездарной серой мышью"

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Скандал вокруг методов работы режиссера Валерии Гай Германики продолжается. Теперь по поводу ее стиля высказалась актриса Софья Синицына, по словам которой пробы в кинопроект знаменитости были у нее одними из самых ужасных в карьере. Молчать на это мастер не стала.
По словам Валерии, она никогда ранее не слышала имя Синицыной и не помнит, чтобы девушка пробовала свои силы в ее проект.
"Вообще если ты серая бездарная мышь, то любой кастинг в драме для тебя будет адом", – написала она в соцсетях.
Германика заявила, что также ее представитель связалась с агентом Синицыной, чтобы узнать, на какой фильм или сериал актриса пробовала свои силы, и, уверяет она, никто не смог этого вспомнить. Режиссер полагает, что в действительности артистка могла проходить пробы в какой-то другой проект или спутать ее с кем-то.
Также она отметила, что Софья прославилась не благодаря своей карьере, а недавним скандалам в личной жизни известных людей, в которые она так умело вписалась.
Напомним, ранее Диана Арбенина пожаловалась на совместную работу с Валерией Гай Германикой. По ее словам, режиссер не появлялась на съемочной площадке, а также заставляла ее сняться в одной из сцен обнаженной.
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