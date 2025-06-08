Германика назвала пожаловавшуюся на нее актрису "бездарной серой мышью"

Режиссер утверждает, что вместе они ни разу не работали

Скандал вокруг методов работы режиссера Валерии Гай Германики продолжается. Теперь по поводу ее стиля высказалась актриса Софья Синицына, по словам которой пробы в кинопроект знаменитости были у нее одними из самых ужасных в карьере. Молчать на это мастер не стала.

По словам Валерии, она никогда ранее не слышала имя Синицыной и не помнит, чтобы девушка пробовала свои силы в ее проект.

"Вообще если ты серая бездарная мышь, то любой кастинг в драме для тебя будет адом", – написала она в соцсетях.

Германика заявила, что также ее представитель связалась с агентом Синицыной, чтобы узнать, на какой фильм или сериал актриса пробовала свои силы, и, уверяет она, никто не смог этого вспомнить. Режиссер полагает, что в действительности артистка могла проходить пробы в какой-то другой проект или спутать ее с кем-то.

Также она отметила, что Софья прославилась не благодаря своей карьере, а недавним скандалам в личной жизни известных людей, в которые она так умело вписалась.



Напомним, ранее Диана Арбенина пожаловалась на совместную работу с Валерией Гай Германикой. По ее словам, режиссер не появлялась на съемочной площадке, а также заставляла ее сняться в одной из сцен обнаженной.