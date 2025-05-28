Арбенина и Германика устроили жесткую публичную разборку

Артистка высмеяла творческий стиль известного режиссера перед зрителями

Диана Арбенина не так давно снялась в продолжении сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", но, как оказалось после презентации проекта публике, отношения между знаменитостями не заладились.

Певица, получая премию "Открытие года", сообщила, что приняла участие в "этом полном недоразумении" и осталась в ужасе от работы с режиссером. По ее словам, за все время съемок Германика ни разу не появилась на съемочной площадке, чтобы дать свои наставления – вместо нее контролировали все вторые режиссеры, которые менялись со скоростью света, поскольку "получали по мордасам". Также Валерия убеждала ее в необходимости раздеться перед камерой.

Инцидент позже прокомментировала Германика в своих соцсетях, назвав Арбенину токсичной и подтвердив, что на площадке между ними и правда произошел конфликт. По ее словам, артистка отказывалась выполнять ее требования как режиссера проекта.

"Я в таких случаях выражаю недоумение, зачем вы пришли ко мне сниматься, если очевидно режиссер я, который получает новые идеи из космоса не по графику...Диана, я у вас прошу прощения за все и не будьте, пожалуйста, сукой", – приводит ее слова женский журнал "Клео.ру".

При этом Валерия отметила, что на съемочной площадке она контролирует буквально каждое движение, несмотря на заявления Арбениной.