Известный блогер Василенко рассказал о тайном романе с Жанной Фриске

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Популярный бизнесмен и блогер Николай Василенко в новом интервью признался, что в начале нулевых у него был продолжительный роман с певицей Жанной Фриске. Знаменитость поделился подробностями отношений со звездой "Блестящих".
Василенко указал, что познакомился с артисткой на одном мероприятии, где он представлял бренд своей водки в Сочи. Знакомство было случайным – он не сразу понял, что общается с той самой Жанной Фриске из "Ночного дозора". По его словам, периода ухаживаний у них особо не было, им просто удалось очень быстро наладить человеческий контакт. В итоге их роман продлился с 2003 по 2005 годы.
По словам блогера, в жизни артистка была достаточно скромной и не заносчивой. Когда на улице ее могли перепутать с другой знаменитостью, она не придавала этому особого значения. При этом популярность давалась ей непросто.
"Если ее узнавали, она работала, пока не говорила, мол, ну все, у меня нет сил. Это истощает: близкий контакт, потому что ты хочешь людям что-то дать. И Жанна такая честная, хорошая", – вспомнил Николай.
Он также рассказал, что Фриске многому его научила. Например, благодаря ей Василенко стал иначе относится к своей охране, которая могла отталкивать от него людей – он понял, что если происходят такие случаи, то лучше вообще не выходить из дома, иначе ему стыдно за подобный уровень важности.
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