Похороны Кейт Миддлтон: появились подробности

Принц Уильям взял на себя всю подготовку

После обнаружения у Кейт Миддлтон рака в королевском дворце усиленно приступили к планированию ее похорон. Операция получила кодовое название "Рединг-мост" по традиции с остальными членами королевской семьи.

Сообщается, что в течение шести месяцев, пока принцесса боролась с онкологией, Уильям взял на себя все обязанности по подготовке ее будущих похорон. Название моста он выбирал самостоятельно, поскольку Рединг – это город в Беркшире, где родилась Кейт. Дополнительно название складывается в аббревиатуру ORB, что отсылает к одной из самых символичных драгоценностей Лондонского Тауэра – земному шару, увенчанному крестом, символу Земли, на которой доминирует Бог, который помещается в левую руку каждого суверена в день его коронации.

Источники в дворце объяснили, что по сути такое название операции можно рассматривать как искреннее признание в любви принца Уильяма супруге. А также говорит о серьезности ситуации, через которую пришлось пройти паре.

Ранее Кейт Миддлтон сообщила, что ее лечение от рака прошло успешно. Сейчас она находится в состоянии ремиссии и вернулась к исполнению своих королевских обязанностей.