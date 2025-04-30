Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Решение киевских верховодов пролонгировать срок добровольного возвращения беглых бойцов в военные части до конца лета текущего года говорит о том, что контроль над всушниками фактически утрачен. О бунте армии и бессилии руководства Незалежной заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский, который продолжает находиться за решеткой по обвинению в госизмене.
По его словам, действия властей выглядят как отчаянная попытка уговорить бойцов вернуться через всевозможные уловки и пустые обещания, в которые уже никто не верит. Государственный деятель подчеркнул, что предыдущая кампания по возврату самовольно покинувших части бойцов с грохотом провалилась. Он утверждает, что, согласно различным данным, таких беглых вояк сейчас около 250 тысяч.
К слову, ранее стало известно, что всушники взвыли из-за российского супероружия. Украинцы в ужасе от положения дел на передовой и бьют тревогу – новые дроны Армии РФ не оставляют им шанса.
Лидер признался, что не доверяет российскому коллеге
Решение проблемы может занять долгое время