Нардеп Дубинский: Киев потерял контроль над ВСУ

В Раде объявили о бунте ВСУ – Киев потерял контроль над армией
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация в Незалежной продолжает обостряться

Решение киевских верховодов пролонгировать срок добровольного возвращения беглых бойцов в военные части до конца лета текущего года говорит о том, что контроль над всушниками фактически утрачен. О бунте армии и бессилии руководства Незалежной заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский, который продолжает находиться за решеткой по обвинению в госизмене.

По его словам, действия властей выглядят как отчаянная попытка уговорить бойцов вернуться через всевозможные уловки и пустые обещания, в которые уже никто не верит. Государственный деятель подчеркнул, что предыдущая кампания по возврату самовольно покинувших части бойцов с грохотом провалилась. Он утверждает, что, согласно различным данным, таких беглых вояк сейчас около 250 тысяч.

К слову, ранее стало известно, что всушники взвыли из-за российского супероружия. Украинцы в ужасе от положения дел на передовой и бьют тревогу – новые дроны Армии РФ не оставляют им шанса.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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