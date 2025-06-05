Врачи заявили об улучшениях в состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна

За судьбой телеведущего следит вся страна

Ситуация вокруг состояния здоровья именитого телеведущего, звезды голубых экранов Тиграна Кеосаяна, который находится без сознания почти полгода, продолжает волновать общественность. По данным журналистов, в последние недели медики фиксируют у него более выраженные реакции на внешние раздражители.

По словам докторов, наблюдается слабая, но стабильная положительная динамика, однако они не спешат с прогнозами, поскольку процесс выхода из комы может затянуться на месяцы. Для полноценного восстановления, как уточняют специалисты, потребуется длительная и серьезная реабилитация.

Один из лечащих врачей, комментируя состояние знаменитости на условиях анонимности, отметил, что несмотря на минимальные положительные сдвиги, ситуация остается крайне серьезной.

Он подчеркнул, что кома стала следствием клинической смерти и хронических сбоев в работе сердца, поэтому медики относятся к прогнозам очень осторожно. По его словам, процесс восстановления шоумена непредсказуем и требует времени.

Россияне продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг супруга знаменитой журналистки Маргариты Симоньян. Трагедия звездного семейства тронула многих.

К слову, ранее убитая горем журналистка высказалась о жизни после комы любимого мужчины.