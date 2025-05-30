Симоньян рассказала, как живет после комы Кеосаяна

Журналистка старается собрать все силы в кулак

Маргарита Симоньян рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как ее любимый супруг Тигран Кеосаян впал в кому. Она призналась, что эта ситуация лишила ее сил, в том числе и для ведения социальных сетей.

"Произошедшее меня очень изменило и, конечно, подкосило", – призналась звезда.

На просторах интернет-пространства она ответила подписчику, который критиковал ее наряд. Знаменитость сообщила, что раньше внимательно читала все негативные комментарии о себе, но теперь на это нет жизненных ресурсов.

Она отметила, что едва могла заставить себя снова общаться с людьми, но решила вернуться в соцсети, чтобы поддержать тех, кто болеет сердцем за ее любимого мужчину. При этом она подчеркнула, что произошедшее оказало на нее колоссальное влияние. Знаменитость и раньше не любила конфликтные ситуации, а теперь тем более старается их избегать.

Убитая гоем звезда попросила подписчиков воздержаться от негатива, пригрозив, что в противном случае может уйти из интернет-пространства и перестать общаться даже с теми, кто поддерживает ее в этот непростой период.

Известно, что ведущий уже четыре месяца находится без сознания после пережитой клинической смерти.

Ранее о состоянии телеведущего высказалась его бывшая жена.