Немецкие аналитики пытаются просчитать все риски

В Германии вновь заговорили об угрозе со стороны России. Немецкие аналитики сделали зловещее заявление о возможном конфликте. Так, авторитетное местное издание Neue Zürcher Zeitung напомнило, что вся территория этой страны находится в зоне поражения российских баллистических и крылатых ракет.

В статье подчеркивается, что страны западной военной коалиции начали обращать внимание на потенциальные риски для альянса и очень опасаются возможных атак со стороны России. В частности, в публикации говорится о том, что Германия рассматривается как одна из целей, доступных для поражения.

"Вся страна находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет", – указано в статье.

При этом в Кремле не раз подчеркивали, что Россия не планирует нападать на кого-либо, а ее военная политика носит исключительно оборонительный характер. Накануне, 9 июня, официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на обсуждение увеличения оборонных расходов в НАТО отметил, что европейцы тратят значительные средства на борьбу с эфемерной угрозой со стороны России, которой на самом деле нет.

К слову, ранее в Москве описали мрачный сценарий заморозки конфликта на Украине.