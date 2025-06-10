Венедиктов* пожаловался на нехватку денег

Знаменитость остро нуждается в средствах на жизнь

Алексей Венедиктов*, бывший главный редактор ныне закрытой радиостанции "Эхо Москвы", в беседе с Юрием Дудем* откровенно рассказал о своих финансовых проблемах. Ролик с пронзительным интервью размещен на популярном видеохостинге.

По словам журналиста, после того как ему присвоили статус иноагента, он лишился многих возможностей, остался практически без денег и без общения.

Опальный журналист подчеркнул, что часть его друзей уехала за пределы родного государства, а другая часть просто заблокировала его телефон. В основном это чиновники, уточнил он.

Бедолага отметил, что живет в Москве вместе со своей семьей и оставшимися друзьями, но чувствует себя "недогражданином". Журналист посетовал, что "черная метка" сильно влияет на жизнь и не дает возможности чувствовать себя полноценным членом общества.

"Живу я плохо", – резюмировал он.

К слову, ранее беглая телеведущая Лазарева* пожаловалась, что больше не хочет быть "уголовницей". Женщине теперь живется нелегко.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации