Венедиктов* пожаловался на нехватку денег

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Алексей Венедиктов*, бывший главный редактор ныне закрытой радиостанции "Эхо Москвы", в беседе с Юрием Дудем* откровенно рассказал о своих финансовых проблемах. Ролик с пронзительным интервью размещен на популярном видеохостинге.
По словам журналиста, после того как ему присвоили статус иноагента, он лишился многих возможностей, остался практически без денег и без общения.
Опальный журналист подчеркнул, что часть его друзей уехала за пределы родного государства, а другая часть просто заблокировала его телефон. В основном это чиновники, уточнил он.
Бедолага отметил, что живет в Москве вместе со своей семьей и оставшимися друзьями, но чувствует себя "недогражданином". Журналист посетовал, что "черная метка" сильно влияет на жизнь и не дает возможности чувствовать себя полноценным членом общества.
"Живу я плохо", – резюмировал он.
К слову, ранее беглая телеведущая Лазарева* пожаловалась, что больше не хочет быть "уголовницей". Женщине теперь живется нелегко.
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