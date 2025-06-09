Лазарева* пожаловалась на статус иноагента и "уголовницы"

"Уголовница": беглая ведущая Лазарева* взвыла из Испании
Татьяна Лазарева*. Фото: соцсети
Женщине теперь живется нелегко

Российская артистка Татьяна Лазарева*, которая давно уехала жить в Испанию и числится в реестре иноагентов Минюста, а также в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга, пожаловалась на свое плачевное положение в новом ролике, опубликованном на просторах интернет-пространства.

Некогда любимая россиянами звезда голубых экранов с болью в глазах призналась, что не хотела бы быть носительницей сомнительных ярлыков, а просто хотела бы жить спокойной жизнью и заниматься обычными делами.

В беседе с историком Тамарой Эйдельман, которая также признана иноагентом, артистка порассуждала о том, что людям свойственно избегать проблем и стремиться к понятной жизни, где все разделено на черное и белое.

Она добавила, что тоже предпочла бы заниматься простыми вещами, например, выращивать красивые растения на грядке или в клумбе, а не быть обладательницей черных меток в духе предательницы и нарушительницы закона. 

"И я бы очень хотела жить и не быть ни иноагентом, ни уголовницей", – с печалью призналась знаменитость.

К слову, недавно беглянка выдала шутку про "ужасную Россию".

 *признана иноагентом и внесена в список экстремистов и террористов 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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