Лазарева* пожаловалась на статус иноагента и "уголовницы"

Женщине теперь живется нелегко

Российская артистка Татьяна Лазарева*, которая давно уехала жить в Испанию и числится в реестре иноагентов Минюста, а также в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга, пожаловалась на свое плачевное положение в новом ролике, опубликованном на просторах интернет-пространства.

Некогда любимая россиянами звезда голубых экранов с болью в глазах призналась, что не хотела бы быть носительницей сомнительных ярлыков, а просто хотела бы жить спокойной жизнью и заниматься обычными делами.

В беседе с историком Тамарой Эйдельман, которая также признана иноагентом, артистка порассуждала о том, что людям свойственно избегать проблем и стремиться к понятной жизни, где все разделено на черное и белое.

Она добавила, что тоже предпочла бы заниматься простыми вещами, например, выращивать красивые растения на грядке или в клумбе, а не быть обладательницей черных меток в духе предательницы и нарушительницы закона.

"И я бы очень хотела жить и не быть ни иноагентом, ни уголовницей", – с печалью призналась знаменитость.

К слову, недавно беглянка выдала шутку про "ужасную Россию".

*признана иноагентом и внесена в список экстремистов и террористов