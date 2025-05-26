Лазарева* в шутку назвала Россию "ужасной страной"

Беглянка никак не может забыть о бывшей родине

Бывшая звезда российских телеэкранов Татьяна Лазарева* в интервью с блогером Максимом Кацем** выдала шутку про "ужасную Россию". Разговор двух беглецов опубликован на просторах интернет-пространства, беседа касалась детства журналиста и его возвращения в Россию из Израиля в возрасте 17 лет.

Во время беседы ведущая с иронией спросила, как родные тогда еще очень молодого человека могли отпустить его в "эту ужасную страну, в которой мы сейчас с тобой не живем". Сразу после грубого заявления она отметила, что это была шутка.

Впрочем, в разговоре звезда высказалась критически о состоянии дел в России, сказав, что там "все угроблено". На это Кац** выразил несогласие.

Ранее артистка рассказывала о ЧП, произошедшем с ней в Испании, где она проживает после отъезда из России. По дороге в аэропорт ее автомобиль внезапно загорелся и был полностью уничтожен.

*признана иноагентом и внесена в список экстремистов и террористов

**признан иноагентом