У переехавшей в Испанию Лазаревой* сгорела машина

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Некогда любимая россиянами звезда телеэкранов Татьяна Лазарева* рассказала о неприятном происшествии, которое случилось с ней в Испании. Звезда пожаловалась на инцидент, который произошел более недели назад, когда она вместе с младшей дочерью Антониной ехала в аэропорт.
Как вспоминает беглая россиянка, в какой-то момент ее машина перестала откликаться на нажатие педали газа. Она съехала на обочину, включила аварийную сигнализацию, и тут из-под капота начал валить белый дым. Ведущая вместе с дочерью немедленно вышли из автомобиля и отошли подальше от него.
Спустя несколько минут к месту прибыла полиция, вызванная кем-то из очевидцев. К тому моменту, как уточнила звезда, от машины почти ничего не осталось – только пылающие обломки, в которых едва можно было узнать некогда белый "Мерседес". Женщина назвала своего павшего стального коня "черным горящим куском".
Она призналась, что происшествие стало для нее большим потрясением и оставило сильное эмоциональное впечатление.
К слову, ранее знаменитость пожаловалась на проблемы с правами. Звезда продолжает держать российскую аудиторию в курсе своей жизни и регулярно появляется в соцсетях.
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