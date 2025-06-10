Врач Конев заявил, что 83-летний Лев Лещенко не способен выходить на сцену

Звезда много десятилетий радует публику

83-летний легендарный советский исполнитель Лев Лещенко не способен выходить на сцену – у звезды отсутствуют силы, а передвигается он с трудом. По крайней мере, в этом уверен известный врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев.

При этом сам певец очень любит появляться на концертах и всегда считал, что артистам следует как можно позже уходить со сцены. Однако опытный доктор придерживается иного мнения. Он пояснил, что после 70 лет работать очень тяжело, и пожилые звезды зря продолжают выступать.

Специалист утверждает, что если посмотреть на Льва Лещенко, становится очевидно, что ему пора завязывать с концертной деятельностью. По мнению врача, у артиста давно не те голосовые способности, сил нет, а передвигается он крайне плохо. Несмотря на это, добавил врач, певец все равно не может жить без выступлений.

"Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо", – констатировал специалист.

Эксперт посетовал, что артист тратит значительную часть своих сил, стремясь доказать, что еще "на коне", и предупредил, что это опасно для здоровья.

К слову, недавно Лещенко отправили на пенсию. Некоторые артисты слишком задержались в медиапространстве.