"Предатель": как живет беглый русофоб Слепаков*

"Предатель": как живет беглый русофоб Слепаков*
Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комик стал меньше зарабатывать

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА  

Некогда популярный в России комик, музыкант и продюсер Семен Слепаков* ныне живет в Израиле. Он присоединился к тем немногочисленным звездам, которые сбежали из страны на фоне специальной военной операции.

Подобно Алле Пугачевой и ее мужу-иноагенту Семен Слепаков*, покинув родину, тоже принялся за русофобию. Предварительно он осудил решение главы государства о начале СВО.

Бард, прославившийся благородя юмористическим музыкальным композициям, считался одним из самых высокооплачиваемых комиков в нашей стране. Ценник за корпоратив звезды доходил до трех миллионов рублей, а за полноценный концерт – до пяти.

Однако сейчас Семен Слепаков* живет намного скромнее. Творчество шоумена сконцентрирована в основном на его новом ютуб-канале. Кстати, за песни с плевками в сторону России глава Чечни Рамзан Кадыров назвал артиста "предателем".

В Минюсте РФ полагают, что звезда является иностранным агентом, потому что он не только получает средства из зарубежных источников, но и формирует негативное отношение к нашей стране и армии.

Русофоб сегодня зарабатываем как минимум в два раза меньше, если его вообще куда-то приглашают. В Израиле комик практически не востребован, поклонники Семена Слепакова* остались в основном в России.

Ранее в России отменили другого русофоба – осудившего СВО Максима Виторгана.

*Внесен в реестр иностранных агентов со стороны Минюста РФ

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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