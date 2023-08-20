Появились слухи о возвращении Слепакова* в Россию

Артист понемногу готовит почву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА.

Сбежавший в Израиль Семен Слепаков* погасил 26 млн долга перед российской налоговой. Почему знаменитость решился на такой шаг до конца неизвестно, однако это спровоцировало слухи о его возможном возвращении назад в Россию.

Эксперты полагают, что такие долги появились у артиста после продажи российской недвижимости. При заключении таких сделок положено уплачивать доход от получения прибыли физическим лицом. И в случае, если бы Слепаков не заплатил государству, против него могли возбудить уголовное дело, которое повлекло за собой проверки не только активов юмориста, но и его партнеров.

На этом фоне стали говорить, что звезда готовит почву для возвращения в Россию.

"Вовсе не факт, что комик засобирался домой. Но перспектива уголовного дела его точно не прельщала", – пишут в соцсетях.

Это не первые долги Семена Слепакова перед российской налоговой. До этого уже сообщалось, что за ним накопилось 19 млн рублей нееоплаченных налогов, которые со временем он погасил.

Ранее СМИ сообщали, что комик буквально побирается за границей.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ