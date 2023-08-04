Народ в недоумении: Хабенского и Раппопорт молча убрали с экранов

Сериал с участием актеров внезапно перестали показывать

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА.



Константина Хабенского часто называют одной из самых закрытых знаменитостей отечественного кино. Артист крайне редко общается с журналистами и делится с публикой сокровенным. Многочисленные поклонники могут "прикоснуться" к актеру лишь через его работы, поэтому всегда с нетерпением и трепетом ждут новых творений.

Так было и с сериалом "Неприличные деньги", в котором Константин Хабенский снялся вместе с Ксенией Раппопорт и сыграл одну из ключевых ролей. Нашумевший проект начал выходить на ТНТ в начале мая, но за короткий срок успел покорить сердца многих зрителей. К сожалению, продолжения новоиспеченные поклонники сериала так и не получили.

После выхода двух эпизодов Хабенского и Раппопорт молча убрали с экранов. Сначала серии перестали показывать по телевидению, а затем удалили и с онлайн-платформ, оставив народ в недоумении. Предполагается, что причина кроется не в рейтингах, а в некоторых членах команды.

Как известно, шоураннером проекта стал Семен Слепаков*. В прошлом году он покинул страну, а затем был признан иноагентом. Ксения Собчак в телеграм-канале "Кровавая барыня" напоминала, что фамилии шоураннера не было ни в описании к сериалу на сайте, ни в его анонсе. Кроме того, неосторожными политическими высказываниями в последнее время славится и сыгравшая одну из главных ролей в сериале Ксения Раппопорт. Возможно, это стало еще одной причиной, по которой все упоминания о проекте решили убрать.

После такого поклонникам Константина Хабенского остается лишь смириться и ждать его новых ролей. Нет сомнений, что любую из них актер воплотит как настоящий профессионал своего дела. Это могут подтвердить не только фанаты артиста, но и его коллеги. Ранее "Утро.ру" писало, что актер "Реальных пацанов" рассказал о мудрости, которой с ним поделился Хабенский.