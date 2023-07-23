У звезды "Реальных пацанов" перевернулась жизнь после этой фразы Хабенского

Тот случай стал для актера важнейшим жизненным уроком

Иногда в съемки в новые кинокартине полезные даже не новым заработком или увеличением популярности, но новыми знакомствами и ценным общением. Именно об этом случае журналистам и рассказал актер Антон Богданов, ставший звездой сериала "Реальные пацаны": судьбой ему было уготовано возможность поработать с Константином Хабенским, да не одна.

Как признается мужчина, мастерски воплотивший на экране роль пермского слесаря Антохи, он многому научился у старшего товарища. Во-первых, именно благодаря Константину Юрьевичу он узнал, как подобает вести себя настоящему профессионалу: тихо, скромно и без капли пафоса.

Даже на съемках, приоткрыл завесу тайны звезда "Реальных пацанов", Константин Хабенский сидел на обычном пластиковом стуле и сам наливал себе кофе, если хотел пить. Но это было не единственным уроком, который преподал он Антону Богданову.

"Надо иногда из некоторых штанов вырастать", – раскрыл рыжеволосый актер фразу Хабенского, после которой решил перевернуть жизнь.

Услышав эти слова Константина Хабенского актер из "Реальных пацанов" в тот же момент признался себе, что перерос свою роль и не хочет даже в шутку притворяться ни "гопником", ни слесарем. Уведомил начальство, отработал последние смены и отправился в свободное плавание.

Стал Антон Богданов публичным представителем лагеря "Новый город Дружный", который посещают пермские дети с особенностями развития. Кроме того, начал снимать детские фильмы. И, пусть пока что картины заставили его погрязнуть в долгах, он верит, что однажды его работы будут замечены и получат поддержку правительства. Ведь сердца зрителей они уже завоевали.

К слову, не меньше внимания публики получили и звезды российского шоу-бизнеса, которые похвастались своими пляжными нарядами.

