Битва купальников: российские актрисы показали фигуры на пляже

Фото: соцсети Фото: соцсети
Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети
Знаменитости успели подготовиться к летнему сезону

Представители российского шоу-бизнеса стараются не отказывать себе в пляжном отдыхе. Некоторым, несмотря на плотный график, удается провести время на курорте по несколько раз год, но особенно популярным у них является отпуск в летний сезон. "Утро.ру" собрало подборку российских актрис, которые показали свои стройные фигуры на пляже, и предлагает провести битву купальников среди них. 

Екатерина Волкова

Звезда "Ворониных" старается внимательно следить за своей внешностью. В 41 год актриса может похвастаться накаченным прессом, аккуратной линией плеч и подтянутыми ногами. При этом она признается, что особо себя в питании не ограничивает.

Фото: соцсети

Любовь Толкалина

Актриса обожает проводить время на свежем воздухе. Знаменитость признается, что природа придает ей внутреннюю силу. К 45 годам ей удалось сохранить прекрасную фигуру, которую она не стесняется демонстрировать как в купальнике, так и без него.

Фото: соцсети

Наталья Рудова

Артистка практически не представляет свой отдых без пляжа. Поэтому несколько раз в год она старается отправиться в жаркие страны и понежиться под солнышком. И ее поклонники этому только рады – ведь из каждого отпуска она привозит красивые фотографии в купальнике.

Фото: соцсети

Кристина Асмус

Недавно в отпуск отправилась и звезда "Текста". Артистку в последнее время стали упрекать из-за набранных килограммов, но саму Кристину это, судя по всему, особо не волнует – вероятно, ей удалось победить комплексы по поводу фигуры, от которых страдала значительную часть жизни, и теперь она не стесняется показывать себя на пляже перед фанатами.

Фото: соцсети

Мария Горбань

Еще одной большой любительницей пляжного отдыха является звезда "Кухни" Мария Горбань. Знаменитости удается держать себя в форме даже после рождения двоих детей. Она признавалась, что в этом ей помагает не только активная работа над собой, но и генетика. 

Фото: соцсети

Ранее своей фигурой в купальнике похвасталась и певица Ани Лорак. "Утро.ру" публиковало видео, на котором звезда танцует в пляжном наряде.

Источник: Утро.ру
новости партнеров

Турция поглумилась над Западом после выхода РФ из зерновой сделки

Анкара делает выводы

Путин несколько раз обидно обозвал Зеленского во время выступления

На мирное урегулирование конфликта нет и намека

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей