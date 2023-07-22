Битва купальников: российские актрисы показали фигуры на пляже

Знаменитости успели подготовиться к летнему сезону

Представители российского шоу-бизнеса стараются не отказывать себе в пляжном отдыхе. Некоторым, несмотря на плотный график, удается провести время на курорте по несколько раз год, но особенно популярным у них является отпуск в летний сезон. "Утро.ру" собрало подборку российских актрис, которые показали свои стройные фигуры на пляже, и предлагает провести битву купальников среди них.

Екатерина Волкова

Звезда "Ворониных" старается внимательно следить за своей внешностью. В 41 год актриса может похвастаться накаченным прессом, аккуратной линией плеч и подтянутыми ногами. При этом она признается, что особо себя в питании не ограничивает.

Любовь Толкалина

Актриса обожает проводить время на свежем воздухе. Знаменитость признается, что природа придает ей внутреннюю силу. К 45 годам ей удалось сохранить прекрасную фигуру, которую она не стесняется демонстрировать как в купальнике, так и без него.

Наталья Рудова

Артистка практически не представляет свой отдых без пляжа. Поэтому несколько раз в год она старается отправиться в жаркие страны и понежиться под солнышком. И ее поклонники этому только рады – ведь из каждого отпуска она привозит красивые фотографии в купальнике.

Кристина Асмус

Недавно в отпуск отправилась и звезда "Текста". Артистку в последнее время стали упрекать из-за набранных килограммов, но саму Кристину это, судя по всему, особо не волнует – вероятно, ей удалось победить комплексы по поводу фигуры, от которых страдала значительную часть жизни, и теперь она не стесняется показывать себя на пляже перед фанатами.

Мария Горбань

Еще одной большой любительницей пляжного отдыха является звезда "Кухни" Мария Горбань. Знаменитости удается держать себя в форме даже после рождения двоих детей. Она признавалась, что в этом ей помагает не только активная работа над собой, но и генетика.

Ранее своей фигурой в купальнике похвасталась и певица Ани Лорак. "Утро.ру" публиковало видео, на котором звезда танцует в пляжном наряде.