Лидер "Любэ" жестко врезал оборзевшему Слепакову

Лидер "Любэ" жестко врезал оборзевшему Слепакову
Николай Расторгуев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец не стал стесняться в выражениях

После старта спецоперации по защите мирных жителей двух донбасских республик некоторые отечественные звезды заявили о своем несогласии с политикой Кремля и отчалили за рубеж. Среди таких деятелей оказался известный юморист Семен Слепаков. Недавно он получил леща от знаменитого певца Николая Расторгуева.

Стоит отметить, что юморист не просто уехал за границу – Слепаков регулярно позволяет себе хамские высказывания в адрес нашей страны и россиян. Семен постоянно публикует оскорбительные стишки о бывшей Родине.

Известный российский патриот, лидер популярной музыкальной группы "Любэ" также прокомментировал происходящее в шоу-бизнесе. Стоит отметить, что лицо Слепакова периодически можно встретить на экранах телевизоров – передачи с его участием продолжают транслировать в эфире.

"Это плохо. Его надо исключить из всех программ на телевидении", – резко обрубил Расторгуев.

Исполнитель хита "Комбат" считает, что такое решение будет справедливым – люди, плюющие в родное государство, должны быть лишены всех почестей, несмотря на былые заслуги.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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