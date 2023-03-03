Певец не стал стесняться в выражениях

После старта спецоперации по защите мирных жителей двух донбасских республик некоторые отечественные звезды заявили о своем несогласии с политикой Кремля и отчалили за рубеж. Среди таких деятелей оказался известный юморист Семен Слепаков. Недавно он получил леща от знаменитого певца Николая Расторгуева.



Стоит отметить, что юморист не просто уехал за границу – Слепаков регулярно позволяет себе хамские высказывания в адрес нашей страны и россиян. Семен постоянно публикует оскорбительные стишки о бывшей Родине.



Известный российский патриот, лидер популярной музыкальной группы "Любэ" также прокомментировал происходящее в шоу-бизнесе. Стоит отметить, что лицо Слепакова периодически можно встретить на экранах телевизоров – передачи с его участием продолжают транслировать в эфире.

"Это плохо. Его надо исключить из всех программ на телевидении", – резко обрубил Расторгуев.

Исполнитель хита "Комбат" считает, что такое решение будет справедливым – люди, плюющие в родное государство, должны быть лишены всех почестей, несмотря на былые заслуги.

