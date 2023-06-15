Плюнувший в Россию Слепаков "побирается" в Казахстане

Плюнувший в Россию Слепаков "побирается" в Казахстане
Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту пришлось поумерить аппетиты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА.

Семен Слепаков* в свое время был очень востребованным в нашей стране юмористом. Любовь публики позволила комику забраться на самый Олимп российской сцены и зарабатывать оттуда огромные деньги. Однако на фоне последних событий артист решил покинуть родное государство и перебрался на постоянное место жительства в Израиль. По наблюдениям внимательных интернет-пользователей сейчас артист уже не может рассчитывать на тот же уровень благосостояния, что был раньше.

Глазастые россияне обратили внимание на скромные размеры залов, где теперь выступает Слепаков*. Например, фотографии с казахстанского концерта комика заставили людей ухмыльнуться. Артисту приходится работать на небольших площадках перед весьма скромным числом зрителей. Очевидно, что за такую работу получить серьезные гонорары Семен уже не может.

Фото: соцсети

В социальных сетях со злорадством пишут о том, что бывшей российской звезде теперь приходится буквально "побираться" по странам, где проживают достаточно русскоязычных людей. Как известно, работать на иностранную публику многие российские артисты не способны. Комики и певцы ищут комплементарных им россиян, обосновавшихся за границей.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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