Остался без денег: бежавший в Израиль Слепаков* угодил в новый скандал

Артист не может продать свое дорогое жилье

Ставший иностранным агентом Семен Слепаков* получил новую порцию проблем в России. Нерукопожатный шоумен, как известно, проживает в Израиле и бегает от российской налоговой. В Москву, по всей видимости, артист возвращаться не собирается. С прошлого августа в Сети висит объявление о продаже его квартиры на Крымской набережной в 217 квадратов.

За 385 миллионов рублей Семен предлагал три санузла, гостиную, столовую-кухню, три спальни и гардеробную. Квартиру все никто не покупал, и финальная цена составила порядка 278 миллионов.

Таких денег, считают юристы, Слепаков не увидит. Виной тому, конечно, статус иностранного агента, ставший клеймом на репутации.

Адвокат Андрей Алешкин указал, что прецеденты уже имеются: к примеру, по тем же причинам Максим Галкин* не может продать замок в Грязи. Любой, кто рискнет вступить в финансовую сделку с иностранным агентом, рискует стать аффилированным лицом.

Единственный способ для Слепакова выручить средства – оформить на доверенное лицо дарственную. Правда, другой вопрос, как вывести деньги из РФ даже в таком случае.

*признан иностранным агентом решением Минюста