В России отменили осудившего СВО Виторгана

Звезду заменили на дипфейк

Вот уже полтора года известный российский актер Максим Виторган не может оправиться от громкого скандала, произошедшего сразу после начала специальной военной операции. Он одним из первых демонстративно осудил решение главы нашего государства.

По мнению артиста, СВО по освобождению мирных граждан из-под гнета преступного киевского режима является траурным событием. Так или иначе, на это намекал черный квадрат в его социальных сетях.

Разумеется, от многолетней бомбежки Донбасса со стороны Киева актер театра и кино никак не реагировал и уж тем более не впадал в траур. Его русофобию раскритиковали даже поклонники.

На какое-то время артист пропал с радаров. Злые языки утверждали, что звезда сбежала в Израиль. Правда, Макси Виторган в России был задействован сразу в нескольких проектах.

Недавно он опять подлил масло в огонь неоднозначным снимком в соцсетях. По итогу артиста отменили в России. Его вырезали из второго сезона сериала "Контакт", а в отснятых кадрах заменили на изображение, созданное искусственным интеллектом.

Кадром из ленты поделился телеграмм-канал "Русское кино в топе". Цифровое изображение звезды отдаленно похоже и на оригинал, и на "грустного воробушка", как сыронизировали авторы поста.