Виторган решил забрать у Собчак сына после ее постельных откровений с Паниным*

Актер сделал выводы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПАНИНЫМ АЛЕКСЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПАНИНА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА



После крайне интересной беседы Ксении Собчак с Алексеем Паниным общественность была крайне удивлена открывшимися фактами и поведением интервьюируемого. Актер решил взять на себя функции по половому воспитанию журналистки, на которую полился поток неожиданных интимных откровений самого Алексея – человека, вероятно, умудренного опытом как в кино, так и в постели.

Собчак, однако, держалась и ни разу не покраснела. Также заявила, что не прочь от постельных экспериментов, однако не готова трубить во все стороны о полученных ощущениях. Стоило только выйти интервью, как бывший муж Ксении Максим Виторган забрал их единственного сына – хотя увез только на выходные.

В социальных сетях появилась фотография счастливого Максима, проводящего время с наследником. Актер выложил трогательный снимок – заботливый папа проводит с сыном немало времени, выкраивая выходные. И, как оказалось, оба заняты полезным делом – на досуге экс-супруг Ксении как раз читал книгу сыну по их старой доброй традиции.

Виторган с гордостью сообщил, что горд за свой вклад в воспитание Платона – теперь любуется плодом своих трудов.

"Кое-кто обнаружил, что ему нравится драматургия. "Когда говорят один за одним". Думаю, продолжить "Драконом", – высказался Максим.

*признан иноагентом решением Минюста