Предавший Россию Шевчук запел на казахском: "Двуличная крыса"

Предавший Россию Шевчук запел на казахском: "Двуличная крыса"
Юрий Шевчук. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди в бешенстве от действий солиста ДДТ

Знаменательные события прошлого года показали, кто является истинным патриотом своей страны, а кто лишь привык хорошо кушать за счет отличного заработка в России. Для многих стало разочарованием, что среди предателей России оказались признанные кумиры миллионов. Так, поддерживать родную страну в сложный для нее период отказался лидер популярной группы ДДТ Юрий Шевчук. Недавно он и вовсе внезапно запел на казахском языке, что взбесило многих россиян.

Своими вокальными данными и готовностью угождать Шевчук блеснул на прошедшем в Казахстане фестивале Family Rock Fest. Любопытно, что на этом мероприятии засветились многие артисты, которые решили отвернуться от России и скрылись за рубежом.

Особенно публику удивило желание Шевчука показаться "своим" в Казахстане. Несколько строк из популярной песни "Ты не один" он исполнил на казахском языке. Как отмечают в социальных сетях, это выглядело весьма странно на фоне того, что практически все посетители фестиваля были русскоязычными.

В интернет-пространстве набросились на некогда любимого в России артиста. У музыканта требуют, чтобы он прекратил использовать полунамеки и прямо объяснил свое нежелание поддерживать подарившую ему славу и богатство страну.

"Ох, Юра Юра... А кушать, оказывается, хочется каждый день", "Мы уже наслушались, пусть они послушают. Придет время, и их так же легко предаст, как Россию", "Не страшно, что поет на казахском, его право. Казахи тоже поют на русском. Другое дело, что эта двуличная крыса никогда раньше этого не делал, а значит – деньги нужны", – пишут возмущенные комментаторы.

К слову, ранее Иван Ургант в окружении русофобов угодил в новый скандал.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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