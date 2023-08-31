"Мне не понять": как сложилась жизнь погнанного с телевидения Урганта

Актера так и не вернули на экраны

С февраля прошлого года любимец миллионов пропал из поля зрения публики. Говорят, что всему виной его поведение на фоне начала спецоперации. По слухам, Иван Ургант тогда покинул Россию, а также раскритиковал действия властей.

В итоге его одноименная программа перестала выходить на экраны, позже он впервые не получил приглашение стать ведущим на фестивале "Алые паруса", а на "Золотом граммофоне" ему и вовсе нашли замену.

В в начале года концерт с шоумена звезды был отменен, что стало для него неожиданностью.

"Как в песне: "Мне не понять и тебе этого движения", – так комментировал ситуацию ведущий.

Поклонникам, конечно, интересно, как сложилась жизнь шоумена после всех этих событий. Он, к слову, не опустил руки и нашел новую работу. К примеру, в июне актер стал ведущим на курсе популярного бизнесмена Аяза Шабутдинова. Однако и в этом случае он не сумел избежать критики.

"Хочу сообщить, что мы с вами, Аяз, в общем-то, очень похожи, ничем не занимаемся, что противоречит Уголовному кодексу РФ, а мнения разные", – отбивался шоумен от нападок.

К слову, весной этого года Иван Ургант впервые за последнее время появился на публике. Он посетил премьеру фильма "Вызов", где пообещал журналистам, что вернется на экраны.