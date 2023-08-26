Сбежавшую звезду "Вечернего Урганта" ждет расплата

Прокуратуру просят проверить Гудкова на финансирование ВСУ

Бывший кавээнщик, шоумен, звезда "Вечернего Урганта" Александр Гудков неоднократно давал понять, что выступает против спецоперации на Украине. В прошлом году он уехал из России, а спустя некоторое время вернулся в родную страну, чтобы принять участие в нескольких корпоративах. А этим летом Гудков выступал в Латвии, где якобы собирал деньги для украинской армии.

Кроме того, Александр говорил, что ему стыдно за то, что день его рождения приходится на 24 февраля. А еще комик выпускал пародийное видео на песню SHAMAN'a "Я русский". Шоумен назвал клип "Я узкий".

Обо всем этом в обращении к генпрокурору РФ пишет глава Федерального проекта по безопасности и борьбы с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он и призывает признать Гудкова иноагентом. Кроме того, политик хочет, чтобы шоумена проверили на финансирование Вооруженных сил Украины.

Вполне вероятно, Александра Гудкова ждет расплата, поскольку Виталий Бородин уже не раз добивался своего. Ранее глава ФПБК призывал отменить концерт Ани Лорак в Москве. Политик писал, что артистка могла собирать деньги на нужды украинской армии. Подробнее об этом писало "Утро.ру".