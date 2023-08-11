С оскандалившимся Паниным разберется прокуратура

Актер привлек внимание правоохранителей

Актер Алексей Панин привлек внимание прокуратуры Москвы. Правоохранители намерены провести проверку в отношении артиста на предмет его высказываний с призывами к терроризму, а также действиям, нарушающих территориальную целостность РФ – и по части дискредитации армии.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Панина. Срок проведения проверки – до начала сентября 2023 года. При необходимости органы примут решение о продлении проверки.

Ранее после скандального интервью с Паниным Ксения Собчак обратила на себя внимание главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Виталий Бородин указал, что в протяженной беседе с российской журналисткой актер нередко оскорбительно высказывался в отношении жителей России и самой страны, не говоря о СВО.

Впрочем, тогда же Собчак успела оправдаться за скандальное интервью, заявив, что считает себя отражением российского общества, которому интересно смотреть и слушать Панина – ведь цифры, в конце-концов, не врут. Журналистка уверена, что желающие могли просто пройти мимо и выбрать более стоящий для себя контент в Интернете.