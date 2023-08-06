"Жить ему недолго": Охлобыстин вынес вердикт Панину после скандала

"Жить ему недолго": Охлобыстин вынес вердикт Панину после скандала
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актер намекнул на психическую нестабильноть коллеги по фильму "Солдаты"

На днях актер Алексей Панин дал чрезмерно откровенное интервью ведущей Ксении Собчак. В нем бросивший родину артист рассуждал о безденежье, желании уничтожить Россию и любви к сексу с разными людьми, в том числе одновременно. 

Российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал скандальное интервью и упрекнул Собчак в том, что она манкирует сомнительной этикой Панина. Звезда "Интернов" была шокирована степенью растления людей по всему миру. Что же касается самого Алексея, то Иван Охлобыстин призвал немедленно вернуть его на родину.

"Он же абсолютно больной ребенок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба... Боюсь, жить ему недолго", – заявил Охлобыстин. 

Кроме того, Иван Охлобыстин с сожалением отнесся к дочери Алексея Панина Анне, которая в интервью откровенно призналась, что ей некомфортно в Испании, и она хочет вернуться в Россию, которую считает своим домом, и где живет ее мать. 

По словам Охлобыстина, из-за возбужденного против Панина уголовного дела в России девочка страдает и не может попасть домой.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Филипп Киркоров поставил на место распускавшего грязные слухи Панина. 

Источник: Иван Охлобыстин ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Раскрыто отношение турков к русским туристам после отказа Москвы от зерновой сделки

Решение российской стороны сильно отразилось на турецкой экономике

В деле о покушении на Симоньян и Собчак оказалась замешана школьница

Вскрылись новые подробности резонансного инцидента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей