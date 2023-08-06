"Жить ему недолго": Охлобыстин вынес вердикт Панину после скандала

Актер намекнул на психическую нестабильноть коллеги по фильму "Солдаты"

На днях актер Алексей Панин дал чрезмерно откровенное интервью ведущей Ксении Собчак. В нем бросивший родину артист рассуждал о безденежье, желании уничтожить Россию и любви к сексу с разными людьми, в том числе одновременно.

Российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал скандальное интервью и упрекнул Собчак в том, что она манкирует сомнительной этикой Панина. Звезда "Интернов" была шокирована степенью растления людей по всему миру. Что же касается самого Алексея, то Иван Охлобыстин призвал немедленно вернуть его на родину.

"Он же абсолютно больной ребенок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба... Боюсь, жить ему недолго", – заявил Охлобыстин.



Кроме того, Иван Охлобыстин с сожалением отнесся к дочери Алексея Панина Анне, которая в интервью откровенно призналась, что ей некомфортно в Испании, и она хочет вернуться в Россию, которую считает своим домом, и где живет ее мать.

По словам Охлобыстина, из-за возбужденного против Панина уголовного дела в России девочка страдает и не может попасть домой.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Филипп Киркоров поставил на место распускавшего грязные слухи Панина.