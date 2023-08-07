Оскандалившаяся из-за Панина Собчак нелестно высказалась о россиянах

Оскандалившаяся из-за Панина Собчак нелестно высказалась о россиянах
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Блогерша решила перевести стрелки

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак уже давно в памяти народа прочно ассоциируется со скандалами. Не отстает от нее и актер Алексе Панин, который некогда был популярным актером. Они и сегодня больше предпочитают эпатировать публику, нежели реально заниматься профессией.

Неделю назад отгремело интервью с участием звезды фильма "Жмурки". Он рассказал блогерше о политических и сексуальных предпочтениях. В частности, актер намекнул на близость с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

И Алексей Панин, и Ксения Собчак после этого интервью уже в который раз подверглись жесткой критике как со стороны общественности, так и со стороны отечественных звезд. Впрочем, бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" ответственность за собой не признает.

Более того, она решила перевести стрелки на собственную аудиторию и в целом нелестно высказалась о россиянах в социальных сетях. Себя блогерша назвала зеркалом общества. Она отметила, мол ролик про детей с ограниченными возможностями посмотрели несколько сотен тысяч раз, а интервью с Алексеем Паниным – несколько миллионов.

Остается загадкой, как социальный ролик на ютуб-канале журналистки связан с ее желанием пиарить людей с абсолютно аморальными взглядами. Однако Ксения Собчак уверена, что во всем виновата аудитория, мол она сама не тот контент выбирает.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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