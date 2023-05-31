Звезду российских телесериалов заподозрили в финансировании ВСУ

Звезду российских телесериалов заподозрили в финансировании ВСУ
Яна Троянова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Presss/www.globallookpress.com
Россиянка резко высказалась о действиях Москвы

Некоторые звезды отечественного кинематографа решили воздержаться от проявления патриотических чувств и громко осудили действия Москвы по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Среди таких деятельниц оказалась знаменитая актриса Яна Троянова. Теперь прославившуюся после выхода телесериала "Ольга" звезду ждут серьезные последствия.

В одном из последних интервью Яна пожаловалась на свою тяжелую судьбу. Из-за резких политических высказываний ей пришлось покинуть родное государство и разместиться во Франции. Троянова считает, что многие выдающиеся культурные деятели "находятся в заложниках в России" и боятся говорить, что думают.

Резких заявлений актрисы хватило для того, чтобы на нее обратили внимание представители организации "Федеральный проект безопасности и борьбы с коррупцией", передает телеканал "360". Руководитель проекта Виталий Бородин требует признать актрису иностранным агентом. Кроме того, он заподозрил Троянову в финансировании украинской армии.

Яна пока никак не отреагировала на такое развитие событий. В случае признания ее иностранным агентом, жизнь отечественной знаменитости резко усложнится. Тем более, что актриса продолжает зарабатывать на российском зрителе.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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