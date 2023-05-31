Звезду российских телесериалов заподозрили в финансировании ВСУ

Россиянка резко высказалась о действиях Москвы

Некоторые звезды отечественного кинематографа решили воздержаться от проявления патриотических чувств и громко осудили действия Москвы по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Среди таких деятельниц оказалась знаменитая актриса Яна Троянова. Теперь прославившуюся после выхода телесериала "Ольга" звезду ждут серьезные последствия.



В одном из последних интервью Яна пожаловалась на свою тяжелую судьбу. Из-за резких политических высказываний ей пришлось покинуть родное государство и разместиться во Франции. Троянова считает, что многие выдающиеся культурные деятели "находятся в заложниках в России" и боятся говорить, что думают.



Резких заявлений актрисы хватило для того, чтобы на нее обратили внимание представители организации "Федеральный проект безопасности и борьбы с коррупцией", передает телеканал "360". Руководитель проекта Виталий Бородин требует признать актрису иностранным агентом. Кроме того, он заподозрил Троянову в финансировании украинской армии.



Яна пока никак не отреагировала на такое развитие событий. В случае признания ее иностранным агентом, жизнь отечественной знаменитости резко усложнится. Тем более, что актриса продолжает зарабатывать на российском зрителе.

