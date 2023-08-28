Спелся с рокерами-русофобами: Иван Ургант угодил в грандиозный скандал

Спелся с рокерами-русофобами: Иван Ургант угодил в грандиозный скандал
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущего увидели на мероприятии в Казахстане

Иван Ургант навлек на себя шквал критики, намекнув на осуждение проведения спецоперации на Украине неоднозначной публикацией с черным квадратом. Вскоре ведущий вечернего шоу на Первом канале улетел в Израиль, из-за чего некоторые россияне быстро записали телеведущего в предатели. Но шоумен вскоре вернулся в Россию, сообщив о том, что находился в творческом отпуске. 

При этом Ургант крайне редко появляется в медиапространстве. Шоу Ивана "Вечерний Ургант" так и не вернулось в эфир, хотя весной на премьере фильма "Вызов" телеведущий обещал скорое возвращение проекта на экраны. Почему съемки передачи так и не возобновились, неизвестно, ведь над новыми выпусками других развлекательных шоу Первого канала уже вовсю работают. 

Поговаривают, всему виной стала общественно-политическая позиция Урганта. Хоть шоумен и предпочитает хранить молчание, его поступки говорят россиянам о многом.

Например, недавно Ивана увидели на рок-фестивале Family Rock Fest в городе Конаев (Казахстан). Он был ведущим мероприятия. На фестивале выступили участники рок-групп "Сплин", ДДТ и "Мумий Тролль", которые выступили против спецоперации на Украине и всячески осуждают Россию и русских. Теперь народ думает, что Ургант спелся с рокерами-русофобами. 

Совсем недавно россияне просили Ивана Урганта вернуться на Первый канал. Что писали поклонники шоумену, рассказывало "Утро.ру". 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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