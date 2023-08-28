"Умоляем": россияне просят Урганта вернуться на Первый канал

А ведущий все молчит

Погнавшие Ивана Урганта из страны телезрители вдруг затосковали по бессменному ведущему популярного вечернего телешоу, закрытого на Первом канале полтора года назад. Последний выпуск "Вечернего Урганта" вышел в эфир 21 февраля 2022 года. После этого пошли слухи, что шоумена прогнали из ТВ, и тот навсегда улетел из России.

Правда же такова, что Иван оказался в свободном плавании. Ургант до сих пор не появляется на телевидении, от которого, кажется, и вовсе старается держаться подальше. Естественно, нашлось немало тех, кто причислил его к "предателям" и пожелал никогда не возвращаться на ТВ.

Однако ныне многие желают возвращения популярного телеведущего. И призывам вернуться на ТВ в социальных сетях, где поклонники вовсю засыпают вопросами Ивана, нет ни конца, ни края.

"Скучаю по передаче", "Возвращайтесь, Ваня", "Как вам такая Россия, без Урганта?", "Надоели нам бабули с гармошками, Иван", "Умоляем, говорите больше", – пишут пользователи социальных сетей на странице шоумена.

А сам герой держится в стороне от комментариев. Шоумен зарабатывает на рекламе и частных корпоративах, кажется, не строя никаких громких планов на ближайшее будущее в российском ТВ.

Ранее мы писали, как сложилась судьба Аллы Михеевой, часто мелькавшей в "Вечернем Урганте".