Подался в тамады: Ургант провел свадьбу для российского олигарха в Италии

Подался в тамады: Ургант провел свадьбу для российского олигарха в Италии
Иван Ургант. Фото: Anna Salynskaya/www.globallookpress.com
Экс-звезда Первого канала теперь развлекает толстосумов и берется за работу, от которой раньше воротил нос

Потеря главной работы отразилась на доходах и занятости Ивана Урганта. Ныне артист в свободном плавании – настолько, насколько это возможно для человека в его положении. Знаменитость ни в чем себе не отказывает: постоянно колесит по миру и путешествует, радуя своих поклонников. Однако о Первом канале теперь не может быть и речи.

Иван ныне активно снимается в рекламе и принимает теперь предложения, от которых раньше отказывался ввиду отсутствия необходимости. Однако сейчас приходится подрабатывать и тамадой. Иван провел свадьбу для весьма состоятельного бизнесмена на берегу Комо в Италии.

Как пишут в соцсетях, Иван среди развлекающих – не единственная звезда из России. С ним выступили Екатерина Варнава, Леонид Агутин и группа "Руки Вверх". Заказывал торжество непростой жених – президент IQ Capital и Lamborghini Club Russia Илья Тяглый и его возлюбленная. Свадьбу сыграли в одном из старинных особняков.

После того, как Иван объявил пару мужем и женой, на сцене выступили российские звезды. Дресс-код – бело-черный и пастельные цвета. Его пришлось соблюсти даже Ивану.

А ранее мы писали, что Ургант поработал режиссером на любительском уровне во время велозабега, который проходил во Франции.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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