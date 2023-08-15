Выбрал помоложе: рассекречена новая пассия 66-летнего Урганта

Бывшая актера сдала его с потрохами

В жизни знаменитого актера была не одна женщина. Последний его яркий роман был с Еленой Романовой. Правда, артист так и не отвел свою избранницу в ЗАГС. После 10 лет совместной жизни в гражданском браке пара рассталась, причем довольно тихо. Целых два года публика даже не знала, что Андрей Ургант разорвал отношения с продюсером.

Отец известного шоумена предпочитает не выносить на публику детали своей личной жизни. Наверное, поэтому ему удалось сохранить в тайне свои новые отношения. А вот бывшая гражданская жена держать язык за зубами не стала. На одном из мероприятий Елена Романова пообщалась с журналистами и рассекретила новую пассию экс-возлюбленного.

Как выяснилось, Андрей Ургант в очередной раз выбрал себе девушку помоложе. По словам продюсера, очередную избранницу артиста зовут Елена – как и бывшую гражданскую жену. Человек она не публичный, из-за чего пару так до сих пор и не поймали вместе. Актер живет со своей девушкой в Петербурге и, как считает Елена Романова, свои новые отношения в тайне не держит.

"Просто живут в Питере, а там не так много светских мероприятий. В Москву Андрей только по работе приезжает, как правило, один", – раскрыла детали бывшая звезда.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, сколько зарабатывает сын знаменитого актера. Иван Ургант, напомним, лишился работы на телевидении.