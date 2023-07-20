Маша Вебер рассекретила отношения с бывшим мужем Кати Волковой

Маша Вебер рассекретила отношения с бывшим мужем Кати Волковой
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Парвиз Ясинов помогает финансово и морально

Много лет назад у выпускницы "Фабрики звезд-3" и бизнесмена Парвиза Ясинова (сын генерального директора компании "Мосстроймеханизация-5" Обида Ясинова) случился роман, перетекший в короткий брак. Потом муж ушел к бывшей солистке "Тату" Юлии Волковой, оставив Машу и сына Оскара. Потом и Волкова родит от Ясинова. А через три года тоже расстанется с ним.

Сначала Маше было трудно примириться с предательством и изменами. Но, как известно, время лечит. О том, как сегодня она общается с бывшим своим, а теперь уже и Юли Волковой, мужем, 36-летняя певица откровенно рассказала "Утро.ру" на пресс-бранче "Русской медиагруппы" и журнала Voice в рамках музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга".

"Сыну уже 16 лет, он хорошо учится, готовится к ЕГЭ, – радуется Вебер. – Он хочет заниматься бизнесом, чем-то, связанным с экономикой, с финансами. Оскар хотя и талантливый, музыкальный парень, но заточен под зарабатывание денег".

По словам Маши, отец помогает растить ребенка, хотя и давно живет отдельно.

"Парвиз возит Оскара на море, финансово поддерживает, в этом плане у нас все хорошо, – заверила Вебер. – Он не платил алименты официально, но всегда финансово участвовал в жизни сына. Мы просто договорились".

Когда Маша не справляется с воспитанием подростка-сына, она звонит Парвизу, и тот проводит с отпрыском серьезный мужской разговор. "А вот его личная жизнь меня не волнует, знаю, что у него все прекрасно, – уверяет Вебер. – Я даже с удовольствием бы пошла к нему на свадьбу, если бы позвал". 

Фоторепортаж
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Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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