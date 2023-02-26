"Мы разводимся": Королева впервые высказалась о браке с Тарзаном

"Мы разводимся": Королева впервые высказалась о браке с Тарзаном
Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица устала от слухов и поделилась наболевшим

Не так давно Настя Волочкова заявила, что готова уединиться с Сергеем Глушко – после этого у публики появились вопросы об отношениях самого Тарзана с его супругой.

Наташа Королева, прожившая с Сергеем не один десяток лет, сообщила, что давняя знакомая лишь "взболтнула". А сам Глушко занят на гастролях – вместе с женой он посмеялся над слухами о разводе.

"Серега, мы опять с тобой разводимся, может, ты там опять шалишь, поэтому давай закругляйся"", – пошутила Русалка.

Королева призналась, что подобные слухи распускаются не впервые. Паре уже к такому повороту событий не привыкать, а потому оба держатся вполне спокойно – могут даже отпускать на эту тему шутки.

Не так давно, кстати, мы писали об откровенном фото Наташи. На него попал певец Олег Газманов, который принял в тот момент довольно серьезное выражение лица.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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