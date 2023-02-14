Наташу Королеву "застукали" в объятиях незнакомца на фоне слухов о разладе с Тарзанов

Что происходит у звездной пары, никто не знает

После слухов осемейном разладе у Наташи Королевой с Тарзаном стали поговаривать о том, что пара якобы собирается разводиться. Возлюбленные живут вместе уже практически двадцать лет и воспитывают сына Архипа.

К слову, в одном интервью звездная балерина Анастасия Волочкова заявила, что те уже якобы разведены. Наташа после этого сообщила, что ничего против слухов не имеет, однако от правды они далековаты.

Однако в Сети оказались снимки, на которых Русалку приобнимает Олег Газманов – Наташа даже положила руку ему на плечо.

Впрочем, сам артист не выглядит действительно счастливым. Однако это уже другой вопрос.



