Наташу Королеву "застукали" в объятиях незнакомца на фоне слухов о разладе с Тарзанов

Наташу Королеву "застукали" в объятиях незнакомца на фоне слухов о разладе с Тарзанов
Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Что происходит у звездной пары, никто не знает

После слухов осемейном разладе у Наташи Королевой с Тарзаном стали поговаривать о том, что пара якобы собирается разводиться. Возлюбленные живут вместе уже практически двадцать лет и воспитывают сына Архипа.

К слову, в одном интервью звездная балерина Анастасия Волочкова заявила, что те уже якобы разведены. Наташа после этого сообщила, что ничего против слухов не имеет, однако от правды они далековаты.

Однако в Сети оказались снимки, на которых Русалку приобнимает Олег Газманов – Наташа даже положила руку ему на плечо.

Впрочем, сам артист не выглядит действительно счастливым. Однако это уже другой вопрос.

 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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