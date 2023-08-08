"Младше лет на 40": разведенный Лепс рассекретил новую пассию

"Младше лет на 40": разведенный Лепс рассекретил новую пассию
Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец состоит в свободных отношениях

Год назад поклонники исполнителя хита "Самый лучший день" были в шоке от новостей о проблемах в его семье. Неожиданно для всех артист объявил о разводе со своей супругой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. Позже Григорий Лепс признался, что именно он виноват в крахе многолетнего союза: мол, он обидел возлюбленную, годами служившую ему верой и правдой. 

С тех пор в прессе то и дело появляются слухи о новых отношениях музыканта. Было время, когда ему приписывали роман с Юлией Барановской, которая в конце концов от него открестилась. А на днях по сети разлетелось видео, на котором, по предположению сплетников, была запечатлена молодая возлюбленная звезды. 

В разговоре с журналистами Григорий Лепс подтвердил новые отношения и даже рассекретил пассию. 

"У меня есть одна девушка, я ей верен. Насколько она младше? Лет на 40", – откровенно признался артист, при этом не назвав имя спутницы. 

Видимо, строить серьезный союз он пока не готов. Ведь, общаясь с прессой, он признался, что на данный момент состоит в свободных отношениях. По убеждению артиста, его новую девушку не должно волновать то, чем он занимается в свободное время. А музыканта в свою очередь не интересует, что делает вдали от него молодая возлюбленная. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, зачем Григорий Лепс годами скрывал от фанатов свою фамилию. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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