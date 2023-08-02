Никакой не Лепс: зачем певец годами скрывал от фанатов свою фамилию

Артист был вынужден сменить имя

Российский певец и исполнитель хита "Рюмка водки на столе" Григорий Лепс является ярым патриотом и всячески поддерживает свою страну. Народный артист России не дает покоя преступному украинскому режиму, из-за чего на него постоянно накладывают санкции. Но Лепса это не волнует, и он остается верной своим идеалам: поддерживает граждан своей страны и армию.

За годы карьеры Григорий Лепс стал настоящим кумиром миллионов россиян, а его фамилия уже стала неким нарицательным значением.



Как выяснилось, Григорий Лепс годами кое-что скрывал от своих поклонников. Но на определенные шаги его подтолкнула сама жизнь. Стало известно, что певца на самом деле зовут совершенно по-другому. Но сейчас он уже и сам свыкся со своим сценическим именем, и уже даже не представляет себя другим.

Григорий Лепс родился в Сочи, где жили все его предки. При рождении его фамилия звучала как Лепсверидзе, но она явно выдавала грузинскую национальность, поэтому ее решили русифицировать.

Когда Григорий начал выступать на сцене, он решил сократить свою фамилию и оставить только первую ее часть, чтобы поклонникам было легче ее запомнить. Впрочем, так звучит даже лучше.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что украинца наказали за то, что ему нравятся песни Григория Лепса.