Певец признался после того, как их засняли папарацци

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН и НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА.

Скандальный певец Алишер Моргенштерн* был женат, однако совсем недолго. Впрочем, столь же недолго он и горевал после развода.

Уже в мае 2023 сбежавшего в Дубай российского артиста заметили в компании блогера Лизы Василенко. Однако, в звезде украинского тик-тока самые глазастые опознали еще и модель и актрису жанра 18+, которая регулярно делает публикации на одном из сайтов для взрослых.

Выбор Моргенштерна* многие сочли сомнительным и, потому, высмеяли. Во-первых, каждый желающий может рассмотреть интимные детали его новой пассии. Во-вторых, уверены многие, Лиза сильно проигрывает Диларе, которую исполнитель явно хочет поддеть.

И, уверены некоторые, ровно затем, чтобы заставить бывшую жену ревновать, а также хоть немного вернуть себе утраченное внимание прессы, Алишер* заказал фотографов, которые слили сделанные снимки в Сеть.





Кроме того, признался Моргенштерн* и в том, что они с Василенко уже месяц живут вместе. Впрочем, с финансовой точки зрения это решение весьма дальновидное. Сама девушка признавалась, что зарабатывает около 40 тысяч долларов за три месяца – неплохое подспорье для оплаты огромной квартиры Моргенштерна*.



* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.