Променяла Первый канал на стрип-клуб: что случилось с Михеевой

Променяла Первый канал на стрип-клуб: что случилось с Михеевой
Алла Михеева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Звезда отрывалась в ночном клубе за границей

Российская ведущая Алла Михеева больше года сидит без работы на Первом канале. Шоу "Вечерний Ургант" временно закрылось, а новых проектов звезда не нашла. Недавно в Сети появились слухи о том, что Константин Эрнст якобы может вернуть любимое миллионами россиян шоу в эфир. Пока информация остается на уровне слухов, но ведущая проекта Алла Михеева уже встретилась с командой программы. 

Тем временем звезда отдыхает за границей в предвкушении начала съемок. В Греции Алла Михеева спускает последние деньги. Недавно ее заметили в компании стриптизеров в местном ночном клубе. 

Видео отдыха Аллы Михеевой в злачном местечке опубликовала в Сети подруга ведущей. На кадрах полуголая звезда "Вечернего Урганта" отвязно танцует в окружении разгоряченных стриптизеров. 


Ранее скандальный российский шоумен Иван Ургант опубликовал в Сети снимок из кабинета со своей командой проекта "Вечернего Урганта". Поклонники тут же решили, что шоу снова будет выходить в эфир.

Напомним, программа "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир больше года назад, почти сразу после начала СВО. Многие считали, что это связано с неоднозначной политической позицией ведущего шоу, который покинул Россию и обосновался в Израиле. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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