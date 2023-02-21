Подальше от Эрнста: Ургант решил вернуться в телевизор

Ведущий запустил интересные слухи о своей старой программе

Вот уже практически целый год Иван Ургант не выступает в качестве ведущего своей авторской программы на Первом канале. Однако практически спустя целый год телеведущий запустил неожиданные слухи из-за одного фото.

Шоумен выложил фото из кабинета со своей командой из "Вечернего Урганта". А его коллега по телецеху Алла Михеева уже прокомментировала снимок, заявив, что портрет на заднем фоне привезла коллегам из Франции.

Поклонники тут же засыпали Ивана вопросами. У многих затеплилась надежда на скорое возвращение "Вечернего Урганта", хотя руководство Первого канала не делало на этот счет никаких заявлений.

Правда, позднее пользователи социальных сетей заявили, что Иван озвучил один ролик на телеканале ТВЦ, который, однако, не удалось отыскать в социальной сети и Интернете.