На Кипре не нужен: помятый Познер сбежал в Италию

Журналиста замелили в Тоскане

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер после начала специальной военной операции на Украине перестал появляться на экранах страны. Согласной официальной версии, его авторская программа исчезла из эфира, потому что Первый канал изменил сетку вещания в пользу информационных передач.

Однако не исключено, что неприятности звезды голубых экранов связаны с его антироссийской позицией. Владимир Познер до сих пор не сделал официального заявления относительно СВО. Журналист, заработавший миллионы в России, формально не поддержал свой народ и армию.

Его коллега и соавтор Иван Ургант, наоборот, высказался почти сразу. Он занял позицию против СВО и по всей той же официальной причине пропал с телеэкранов. В России шоумен почти не выступает.

Однако и за границей ни Иван Ургант, ни Владимир Познер особо никому не нужны. Последний раз они планировали провести крупное мероприятие на Кипре, однако оно было отменено.

Теперь вот Владимир Познер всплыл в Италии. Журналиста заметили гуляющим в помятой рубашке в Тоскане. Впрочем, помятой была не только одежда. Грустное лицо ведущего совсем не излучала оптимизма.

Напомним, выступление Познера и Урганта на Кипре отменили в конце февраля текущего года. Политических заявлений от них так и не последовало.