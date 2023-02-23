Выступление Познера и Урганта перед годовщиной СВО резко отменили

Что именно стало причиной не разглашается

Журналист Владимир Познер и телеведущий Иван Ургант планировали устроить совместное мероприятие на Кипре. Знаменитости хотели встретится с публикой в Лимассоле и поговорить о путешествиях. Концерт был запланирован прямо перед годовщиной спецоперации на Украине, из-за чего многие заподозрили, что они планируют сделать политические заявления о происходящем.

Познер до сих пор не высказывался по поводу украинского конфликта. Ургант сделал призыв к его завершению в самом начале, после чего столкнулся с резкой реакцией общественности и замолчал.

При этом официально темой мероприятия должно было стать обсуждение путешествий российских звезд, приуроченное к их совместным фильмам о США, Израиле, Италии, Японии. Но, как стало известно в день проведения, 23 февраля, концерт не состоится.

При этом еще 22 февраля Познер утверждал, что может выступить на Кипре перед российскими гражданами, но интересовать российских журналистов это не должно.

На официальном сайте сообщается, что выступление Познера и Урганта было перенесено на 27 октября 2023 года без объяснения причин. Все купленные ранее билеты остаются действительными.

До этого телеведущий намекал, что съемки "Вечерного Урганта" для Первого канала возобновились. Он публиковал фотографию с бейджем программы у себя в соцсетях, указывая, что "вся команда в сборе".