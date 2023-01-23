Зачем Познер объединился с Ургантом за границей

Позиция телеведущего рождает массу вопросов

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства знаменитый российский телеведущий Владимир Познер будто принял обет молчания. Артист напрочь отказывается комментировать важнейшие события, развернувшиеся на мировой арене. На этом фоне его решение встретить День защитника Отечества в компании другого известного телеведущего Ивана Урганта получило широкий резонанс.



Так, выяснилось, что знаменитости объединяются за границей – звезды российского телевидения дадут концерт 23 февраля на Кипре. Там они проведут совместное мероприятие по мотивам их путешествий. Странный выбор даты и компании вызвал немало вопросов у простых россиян. Как известно, в последнее время Ургант находится в опале из-за своей неоднозначной позиции по специальной военной операции. Теперь Познер решил отметить важный для многих россиян праздник в его компании.



Заинтригованные журналисты решили выяснить у телеведущего, что значит сей жест. Впрочем, Познер поспешил уверить публику, что ничего такого не имеет в виду. Мол, концерт давно запланирован и никакого политического подтекста в нем нет.



Журналисты также понадеялись, что таким шагом – выступлением вместе с Ургантом накануне годовщины старта российской спецоперации – Познер наконец-то решил обозначить свою позицию. Однако телеведущий подчеркнул, что таких шагов в его планах нет. Владимир Владимирович продолжает отмалчиваться и не желает делиться с окружающими своими мыслями. Как известно, после 24 февраля он снял свою передачу с вещания на "Первом канале" и отказывается от общения с журналистами.

