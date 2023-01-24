Неоднозначные высказывания артиста раздражают многих россиян

Знаменитый телеведущий Иван Ургант долгие годы был одним из самых востребованных лиц на российском телевидении. Однако после старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства у публики возникли серьезные вопросы к его персоне. Впрочем, судя по всему, артисту неплохо живется и в опале. Недавно он позволил себе очередную скандальную выходку.



Негодование публики было вызвано тем, что их любимец отказался занять строгую патриотическую позицию и неоднозначно высказался о решении российских властей встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. Спустя некоторое время его авторская программа "Вечерний Ургант" была снята с эфира.



Недавно в социальных сетях начался настоящий переполох. По интернет-пространству распространился видеоролик, на котором известный певец Филипп Киркоров дает интервью Урганту в привычных декорациях популярного некогда шоу. Многие решили, что программу собираются вернуть в эфир.



Стоит отметить, что одна из настроенных крайне патриотически актрис Яна Поплавская выступает строго против того, чтобы программу Урганта вернули в эфир. Видимо, именно поэтому Иван решил уколоть коллегу по звездному цеху.



Комментируя нашумевшую видеозапись, он объявил, что не имеет никакого отношения к ролику. Более того, Иван с иронией отметил, что на кадры попали люди "похожие на него и Киркорова".

"Как только будет понятна дата выхода передачи в эфир, мы незамедлительно опубликуем эту информацию в Telegram-канале Яны Поплавской", – ядовито отметил телеведущий.

К слову, позже выяснилось, что видеоролик является записью с празднования дня рождения одного из российских бизнесменов.

