Вышвырнут вон: Эрнст решил судьбу Урганта на "Первом канале"

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Последнее время активно ходят слухи, что передача "Вечерний Ургант" готовится к возвращению в эфир. Их подогрели кадры, на которых Иван Ургант в стенах якобы новой студии общался с Филиппом Киркоровым. Позже выяснилось, что съемок передачи пока не было, а звезды попросту встретились на корпоративе в Дубае, где выступили в стиле "Вечернего Урганта".
По слухам, такой формат мероприятия очень не понравился гендиректору "Первого" Константину Эрнсту. Источники, близкие к телеканалу, утверждают, что после опубликованных в Сети фотографий тот сразу же позвонил Ивану Урганту – разговор прошел в достаточно резкой форме. Ведущему сделали выговор и объявили о штрафных санкциях.
Осведомители утверждают, что после такой выходки шансов на возвращение Урганта в эфир практически нет – поговаривают, что после этого Эрнст даже подумывает о том, чтобы вышвырнуть ведущего вон с работы. К тому же в последнее время его персона стала восприниматься публикой в негативном ключе. Официального подтверждения информации со стороны "Первого" о разрыве сотрудничества с Иваном пока не было.
Сейчас телеведущий зарабатывает на корпоративах – он выступает как на мероприятиях в России, так и за границей. Одно из них планируется в преддверии начала СВО на Украине, из-за чего стали подозревать, что знаменитость готовит резкое публичное высказывание на политическую тему. Однако позже появилась информация, что никаких провокаций он делать не будет.
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