Познер и Ургант готовят "сюрприз" для россиян перед годовщиной СВО

Звезд подозревают в заговоре

После февраля Владимир Познер не сказал ни слова о происходящем на Украине. Из-за этого он даже лишился некогда дружестких отношений с Леонидом Парфеновым, который не скрывает своей позиции по СВО. Поговаривают, что лишь однажды на одном из светских мероприятий в столице он сказал на ухо своему знакомому, что однажды сделает такое взвешенное, полное и обдуманное заявление, что мало не покажется.

Иван Ургант, в свою очередь, после начала конфликта опубликовал на странице в соцсетях черный квадрат с надписью, призывающей к выводу российских войск и уехал на время в Израиль. Но после резкой реакции общественности на такой поступок говорить на тему военного конфликта публично перестал.

Теперь оба телеведущих готовятся к первому совместному выступлению впервые за долгое время. Они намерены встретиться на Кипре со зрителями и поговорить на самые важные темы. Дата выбрана особенная – 23 февраля, в преддверии годовщины начала СВО.

Официальной темой встречи станут путешествия Познера и Урганта. Стоимость билета будет начинаться от 49 евро. Однако в Сети предполагают, что в действительности мероприятие будет приурочено именно к политическим событиям, происходящим в России, и такую дату знаменитости выбрали неслучайно. Тема с путешествиями выбрана как прикрытие, чтобы не допустить внезапного срыва мероприятия. Поэтому для посетившей его российской публики беседа на встрече может стать неожиданным сюрпризом.

Тем не менее, после начала СВО звезды уже устраивали что-то вроде квартирников – на них они не затрагивали никаких актуальных политических вопросов. Не исключено, творческий вечер может пройти и без громких скандалов по теме Россия-Украина.